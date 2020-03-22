دينية النواب: وقف صلاة الجماعة والجمعة من منطلق الضرورات تبيح المحظورات

قال النائب عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن قرارات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بشأن وقف صلاة الجمعة والجماعة، تتماشي مع جهود الدولة، فى مواجهة فيروس كورونا، الذي يمثل ضرر كبير علي مستوي العالم وليس مصر بعينها، مبديا توافقه مع هذه الخطوات التى تجنب البلاد شر كثير يترتب علي التجمعات الكبيرة والتى تحدث جراء الصلاة الجماعة، وصلاة الجمعة بالمساجد.





جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدا دعمه لهذه الإجراءات الإيجابية من أجل صحة ومصلحة المواطن المصري، مشيرا إلي أن هذه الخطوات تتوافق مع القاعدة المشهورة : " الضرورات تبيح المحظورات "، وأيضا القاعدة الخاصة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ثم هذه الخطوات الإحترازية من أجل مصلحة المواطن وصحته، وأنا أتوافق معها بشكل كامل حرصا علي الصالح العام ودعما لجهود الدولة المصرية لمواجهة هذا البلاء.





وتطرق بحديثه نحو مطالبته الأهالي والمواطنين بدائرته فى البحيرة، ومختلف محافظات مصر، بضرورة الإلتزام بالتواجد فى المنازل وعدم الخروج إلي للضرورة، وعدم الإلتفاف حول الشائعات التى تروج والتعامل بشكل رسمي مع ما يصدر من الجهات الرسمية، وأن يكون الجميع علي مستوي المسؤولية خاصة أن الأمر يمثل خطورة كبيرة علي صحة المواطنين، وأتباع تعليمات الحكومة والأجهزة المعنية ضرورة مهمة وعلي رأسها الجلوس فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوي.





وناشد عضو اللجنة الدينية أيضا المواطنين، بضرورة عدم السعي وراء الشراء غير المبرر للسلع والمستلزمات الغذائية، ولا داعي للقلق خاصة أن الدولة المصرية توفر الاحتياجات المطلوبة بشكل جدي، والأجهزة المعنية تقوم بدورها الرقابي بشكل فعال ومن ثم لا داعي للشراء غير المبرر والضغط علي المحلات مما يتيح الفرصة للبعض لاستغلال الأوضاع بشكل سلبي علي المجتمع، مؤكدا علي أنه لا داعلي للسلوكيات الخاطئة التى تضر وعليم=نا مواكبة الخطوات التى تتم من الحكومة حفاظا علي الصالح العام.





وأصدرت وازة الأوقاف بيانا السبت، متضمن أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها , وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر, قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.



