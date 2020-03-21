عِشرة عمر .. حميد الشاعرى ينعى أمين سامى

وقال حميد الشاعرى : "لاحول ولا قوة الا بالله.. وفاة صديقي وعشرة العمر الفنان امين سامي .. افتقدت صديق رائع وحضور وخفة دم وصوت موهوب عملاق .. وداعا ياغالي".

انطلقت مسيرة أمين سامي منذ فترة دراسته الثانوية حيث كان يجيد العزف على آلة الجيتار وانضم إلى مجموعة المعهد الموسيقية حيث شارك معهم في الحفلات المدرسيّة.

انطلقت مسيرة أمين سامي منذ فترة دراسته الثانوية حيث كان يجيد العزف على آلة الجيتار وانضم إلى مجموعة المعهد الموسيقية حيث شارك معهم في الحفلات المدرسيّة.

أمين سامي، فنان مصري بدأ حياته كعازف جيتار، بعدها انتقل للغناء مع ألحان لكبار الملحنين مثل محمد الموجي وكان ألبومه الأول "امشي" نقطة انطلاقته الأولى نحو الشهرة والنجوميّة.

أمين سامي، فنان مصري بدأ حياته كعازف جيتار، بعدها انتقل للغناء مع ألحان لكبار الملحنين مثل محمد الموجي وكان ألبومه الأول "امشي" نقطة انطلاقته الأولى نحو الشهرة والنجوميّة.

وعلق "فايز" قائلًا: "انتقل إلي الأمجاد السماوية الصديق الفنان أمين سامي.. ربنا يرحمه ويغفر له" ولم يتم تحديد موعد للجنازة أو العزاء حتى الآن.

وعلق "فايز" قائلًا: "انتقل إلي الأمجاد السماوية الصديق الفنان أمين سامي.. ربنا يرحمه ويغفر له" ولم يتم تحديد موعد للجنازة أو العزاء حتى الآن.

الانطلاقة الرسميّة لأمين سامي كانت سنة 1987 حيث تعرّف على الموسيقار محمّد الموجي الذي قدّمه للإذاعة لأوّل مرّة بلحن من إهدائه لأغنية "أنا فُت قلبي أمانة معاك".





سرعان ما اكتسب أمين سامي شهرة واسعة بين الجمهور رغم ما كانت تعجّ به الساحة الفنية من أسماء جديدة وأخرى لامعة وقد ساهم إحياؤه للحفلات في "نادي النصر" في مدينة مصر الرياضيّة بزيادة شهرته.





أمين سامي يعتبر من القلائل القادرين على العزف الجميل أثناء الغناء وقد شبّهه البعض بساحر القيثارة الراحل عمر خورشيد.



