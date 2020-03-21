AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عِشرة عمر .. حميد الشاعرى ينعى أمين سامى

السبت 21/مارس/2020 - 08:34 م
حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان حميد الشاعرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه الفنان الراحل امين سامى الذى وافته المنية اليوم. 

وقال حميد الشاعرى : "لاحول ولا قوة الا بالله.. وفاة صديقي وعشرة العمر الفنان امين سامي .. افتقدت صديق رائع وحضور وخفة دم وصوت موهوب عملاق .. وداعا ياغالي". 

وأعلن المنتج فايز عزيز عن وفاة الفنان أمين سامى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
 
وعلق "فايز" قائلًا: "انتقل إلي الأمجاد السماوية الصديق الفنان أمين سامي.. ربنا يرحمه ويغفر له" ولم يتم تحديد موعد للجنازة أو العزاء حتى الآن. 

أمين سامي، فنان مصري بدأ حياته كعازف جيتار، بعدها انتقل للغناء مع ألحان لكبار الملحنين مثل محمد الموجي وكان ألبومه الأول "امشي" نقطة انطلاقته الأولى نحو الشهرة والنجوميّة.

انطلقت مسيرة أمين سامي منذ فترة دراسته الثانوية حيث كان يجيد العزف على آلة الجيتار وانضم إلى مجموعة المعهد الموسيقية حيث شارك معهم في الحفلات المدرسيّة.

الانطلاقة الرسميّة لأمين سامي كانت سنة 1987 حيث تعرّف على الموسيقار محمّد الموجي الذي قدّمه للإذاعة لأوّل مرّة بلحن من إهدائه لأغنية "أنا فُت قلبي أمانة معاك".

سرعان ما اكتسب أمين سامي شهرة واسعة بين الجمهور رغم ما كانت تعجّ به الساحة الفنية من أسماء جديدة وأخرى لامعة وقد ساهم إحياؤه للحفلات في "نادي النصر" في مدينة مصر الرياضيّة بزيادة شهرته.

أمين سامي يعتبر من القلائل القادرين على العزف الجميل أثناء الغناء وقد شبّهه البعض بساحر القيثارة الراحل عمر خورشيد.

أصدر أمين سامي عددا من الألبومات والأشرطة الغنائية التي لاقت الرواج الكبير في أوساط المتابعين لجديد الأغاني أوّل شريط له كان بعنوان "إمشي" وآخرها ألبومه الذي حمل عنوان "حنيت" أصدره سنة 2010 وتضمّن اثنتي عشرة اغنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجد القاسم ينعي الشاعر سامح العجمي

في عيد ميلاده ..تعرف على عمر أحمد فهمي الحقيقي وقصة بدايته مع الهضبة

وفاة الفنان أمين سامي .. وجار تحديد موعد الجنازة

ترشيحاتنا

قتلها على فراش الزوجية .. عبد الرحمن خنق مراته وسلم نفسه للشرطة بالدقهلية

فى عيد الأم.. ربة منزل قتلت طفليها وفشلت مع الثالث فأنهت حياة ابن الجيران

التغير المناخي وراء تفشي وباء كورونا .. خبير يكشف سر انتشاره

بسبب كورونا| إجراءات وقائية لدخول البرلمان.. ورسالة من الامين العام للأعضاء

30 نصيحة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والتعامل مع المشتبه فى إصابتهم

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور