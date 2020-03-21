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رياضة

خاص.. طبيب المنتخب يعلق على أزمة الجهاز الطبي في الأهلي..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 08:27 م
طبيب الأهلي
طبيب الأهلي
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عمر سلامة
علق الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، على الهجوم الذي شنه مجموعة من جمهور الأهلي خلال فترة من الفترات على الجهاز الطبي للنادى بقيادة الدكتور خالد محمود.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات خاص لـ "صدى البلد":"الجهاز الطبي بشكل عام دوره الحماية ضد الإصابات وعلاج الإصابات، ومن وجهة نظري الجهاز الطبي في النادي الأهلي جهاز أكثر من ممتاز، وهم من القلائل في مصر الذين لهم بروتوكولات في العلاج وتشخيصهم دائما صحيح".

وأضاف أبو العلا:"لكن كونهم لا يتحدثون إعلاميا فهذا شأن يرجع لهم، وأنا من تعاملي معهم خلال الخمس سنوات الماضية أشهد لهم بالكفاءة، بالإضافة للجهاز الطبي في الزمالك وبيراميدز".

وأكمل طبيب المنتخب:"الإصابات بشكل عام لها العديد من الأسباب؛ منها الحمل التدريبي، الإستشفاء، مركز اللاعب في الملعب، وطريقة لعبه، وأرضيات الملاعب، سن اللاعب، وهل كان يوجد إصابات "سابقة أم لا، كما أن التغذية لها دور كبير.

واختتم:"لا توجد أرقام تثبت بأن عددا الإصابات في مصر يتجاوز الحد العادي، وأنا أرى نسبة الإصابات في مصر نسبة عادية، ولا تتعدى النسبة الطبيعية الموجودة في العالم، وأعتقد أنه لا يوجد جهل في "الأندية بالأشياء المسببة للإصابات".

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