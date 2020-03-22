برلمانية تحذر المواطنين: لا تتهاونوا بقرارات الدولة في مواجهة كورونا

أشادت النائبة أمانى عزيز عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بالتحركات التي اتخذتها الدولة والمؤسسات الدينية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، موضحة انها خطوات استباقية هامة ولابد من تنفيذها والتوعية بها.
ووجهت "عزيز" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الشكر لكل توجيهات الدولة و الازهر و الكنيسة و الاوقاف بعد الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة المؤسسات مضيفة " لابد من تنفيذ التعليمات لتحقيق الصالح العام و حماية الشعب.
وقالت عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب " لا شك انها قرارات هامة و استباقية لمواجهة الازمة و تؤكد اننا دولة عظيمة مضيفة " الصلاة تكون في اي مكان و لا يجب التهاون و الاستخفاف بتنفيذ القرارات لحماية الدولة و المواطنين " .
وأصدرت وازة الأوقاف بيانا أمس السبت، متضمن أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها , وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر, قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.
وتضمنت الصيغة المؤقته للآذان اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر...أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله...أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا في بيوتكم ...ألا صلوا في رحالكم ..الله أكبر الله أكبر ...لا إله إلا الله.