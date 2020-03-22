برلمانية تحذر المواطنين: لا تتهاونوا بقرارات الدولة في مواجهة كورونا

أشادت النائبة أمانى عزيز عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بالتحركات التي اتخذتها الدولة والمؤسسات الدينية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، موضحة انها خطوات استباقية هامة ولابد من تنفيذها والتوعية بها.





ووجهت "عزيز" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الشكر لكل توجيهات الدولة و الازهر و الكنيسة و الاوقاف بعد الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة المؤسسات مضيفة " لابد من تنفيذ التعليمات لتحقيق الصالح العام و حماية الشعب.





وقالت عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب " لا شك انها قرارات هامة و استباقية لمواجهة الازمة و تؤكد اننا دولة عظيمة مضيفة " الصلاة تكون في اي مكان و لا يجب التهاون و الاستخفاف بتنفيذ القرارات لحماية الدولة و المواطنين " .



