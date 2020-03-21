في عيدها.. ماما حنان كسرت قيود المتنمرين على إعاقتها بقلبها الدافئ .. شاهد

وجه بشوش يملؤه الرضا، ضحكة أصفى من المياه تجعلك تشعر بدفء قلبها، عيون يغمرها الحب، وتجاعيد ترسم تفاصيل معركتها في الحياة، سيدة تنسى مرور الزمن عند الجلوس أمامها، عيناك ستراها أمًّا للجميع وفيض مشاعرها يمنحك الراحة، تنصت إلى حديثها الممزوج بين لحظات الماضي الأليم وحصاد الحاضر المطمئن، تجلس على أريكتها ذات المفارش العتيقة في منزل بسيط تسكنه مع ابنها عبد الرحمن سامي، ذاك المنزل الذي يحتوي على ذكريات غفل عنها الجميع إلا هي، تتذكرها وكأنها حدثت بالأمس وهي تحتسي كوبًا من الشاي، وعيناها تحدق بين الجوائز التي حصدتها خلال مشوار حياتها تارة، وترى نظرة الفخر تجاه فلذة كبدها الذي تراه الجائزة الأكبر في مشوارها حياتها الطويل.





حنان محسن نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الصم ورئيس المؤسسة العربية للصم، وبعيدًا عن كل تلك الألقاب هي أم من متحدي الإعاقة السمعية، بدأت معانتها في عُمر الـ 7 سنوات طفلة لم تتعلم في حينها سوى اللهو بالعرائس والذهاب إلى المدرسة لمقابلة أصدقائها، ثم تنقلب الحياة رأسًا على عقب وتتحول المدرسة من مكانًا يشهد على طفولتها البريئة واستذكار دروسها، إلى وحشًا كاسر ينهش في روحها كلما اقتربت من طفل مثلها أو معلمًا داخل فصلها.





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عانت الأم منذ التحاقها بالصف الثاني الإبتدائي بالحمى الشوكية، وبدأت بالذهاب إلى المستشفيات أكثر من الذهاب إلى مدرستها، ثم أشرقت الشمس على الجميع إلا هي ليسمع أهلها خبر "حنان دخلت في غيبوبة"، شهر يلي الآخر وفتحت عينيها الصغيرتين على بكاء كل من حولها مهمهمين بكلمات غير مفهومة لتفهم من شفاههم "انتي مبقتيش تسمعي".





"العالم كله بقى هو المستشفى".. بتلك العبارة وصفت صاحبة رحلة الكفاح هذه المرحلة من حياتها والتي قابلت بها الأطباء وتستنشق رائحة الدواء أكثر من أي شئ آخر، استمرت رحلة العلاج برفقة والدها صاحب الفضل عليها كما قالت لـ"صدى البلد".





كل العالم وقف أمام تلك الفتاة التي فقدت سمعها في بداية عمرها، ليتلفظ بكلمات تدهس قلبها الصغير، فهي عاشت المأساة من جميع النواحي، وحاولت الإستسلام والإقرار بالأمر الواقع لرغبة المتنمرين، مع تعرضها للضرب والإهانة، قائلة "أنا مكنتش شايفة اني عندي مشكلة، مع أن العالم كله بيقولي أنتي معاقة".





نضجت حنان محسن من التجارب الحياتية التي خاضتها، وأصبحت سيدة ذات علم وفير، حصدت مجموعة من الجوائز والأوسمة من جميع بلدان العالم في مجال الرياضة، لتقول: "هي اللي حمتني من الناس وادتني مركزي قدام الناس" وعلاوة على تفوقها في التمرينات الرياضية أصبحت أيضًا التلميذة النجيبة في اللغة العربية، والتي دفعها الأمر بالألتحاق في كلية دار العلوم دون الحاجة إلى مترجم.





بالرغم من تعرضها للكثير من المضايقات والتي أثرت في صحتها النفسية بعض الشئ، إلا أن كان عوضها في ابنها عظيمًا، وأصبحت أمًّا مثالية في نظر الجميع، ولم تعاني في تربيته إلا عند الحاجة لها في المدرسة لاجتماع أولياء الأمور، قائلة: "الإحراج الحقيقي بيكون له قدام الناس لما بيكونوا عاوزني وأنا مش بكون مش قادرة أحضر أي اجتماعات".





وبنظرة فخر تحدث عبد الرحمن سامي أبنها الوحيد عن والدته، وبدأ يروي عن شعوره عند الإنصات لقصتها لأول مرة، قائلا: "أنا عمري ما سألتها على حاجة عشان مش شايف أن أمي مريضة او ينقصها أي شيء"، ووجه لها كلمات مؤثرة تزامنًا مع عيد الأم قائلًا: "أنا فخور بأمي وأنها قوية وهي اللي علمتني الصبر والاجتهاد، وأنا فرحان بيها".