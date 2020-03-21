تعليق حركة القطارات وإلغاء الرحلات بسبب كورونا فى السودان

أفادت قناة "الغد" الأردنية بأن الحكومة السودانية قررت تعليق جميع رحلات قطارات الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.





وعرضت فضائية "العربية"، تقريرا، بعنوان "كيف واجهت السودان نقص معقمات اليدين والأسطح؟"





وأشار التقرير إلي حديث منظمة الصحة العالمية عن استعداد دول جنوب افريقيا لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد التقرير أن السودان تعمل الان على قدم وساق لمكافحة وباء كورونا، حيث قام الصيادلة بالسودان بتركيب معقمات للايدي والاسطح، وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحه.





واوضح التقرير أن هناك شركات تعمل على توزيع المعقمات مجانا على الاحياء الفقيرة فى السودان.





وبادر الجميع بالتضحية وتوفير المعقمات للجميع فى ظل الاوضاع المالية هناك، وذلك بالرغم من اكتشاف حالة كورونا واحدة بالسودان.