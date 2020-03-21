محافظ المنيا يوجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن كورونا.. فيديو

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الجميع ملتزم بقرار غلق المطاعم والمقاهي في المحافظة، مضيفا "أن المواطنين التزموا بالقرار ويقدرون المسؤولية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأضاف القاضي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " نتابع تواجد أدوات التعقيم والمطهرات والكمامات للتأكد من تواجدها والقضاء على السوق السوداء".





وتابع : "نتباع قرار إغلاق المساجد وتم إغلاق المراكز التعليمية للمنع تجمعات الطلاب، وهناك تنسيق مع نواب البرلمان في محافظة المنيا لنشر الوعي بضرورة البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا".



