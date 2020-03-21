الشىء وعكسه | المحامين تمنح العاملين إجازة بسبب كورونا.. واجتماع مغلق لأعضاء المجلس

أعلنت النقابة العامة للمحامين منح العاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، إجازة يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لتطهير وتعقيم النقابة وإدارتها ضد فيروس كورونا.
يأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.
وفى اليوم ذاته شهدت غرفة المجلس بمقر النقابة العامة للمحامين، منذ صباح اليوم، وجود أكثر من 30 شخصا من أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من المحامين، لتبادل التهاني والتبريكات في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، وفق بيان النقابة .
وهو ما يتنافى مع الإجراءات الوقائية المقررة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وتواجد من الأعضاء؛ أحمد بسيوني، يحيى التوني، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، حسن أبو عيسى، خالد أبو كراع، ماجد حنا، سعيد عبدالخالق، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، محمد نجيب، إلى جانب مجموعة من المحامين.