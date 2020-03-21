الشىء وعكسه | المحامين تمنح العاملين إجازة بسبب كورونا.. واجتماع مغلق لأعضاء المجلس

أعلنت النقابة العامة للمحامين منح العاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، إجازة يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لتطهير وتعقيم النقابة وإدارتها ضد فيروس كورونا.

يأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميا يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.