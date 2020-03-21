المحترفون في زمن الكورونا.. محمد سند لاعب منتخب مصر يكشف مفاجأة خلال مواجهته للفيروس

أحدث فيروس كورونا ذعرا في الأوساط العالمية بسبب سرعة انتشاره وعدم وجود علاج له حتى الآن مما اضطر أغلب الرياضات إلى تعليق النشاط بها وقفه إلى إشعار آخر.



وأجرى موقع "صدى البلد" حوارا مصغرا مع محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد والمحترف بفرنسا للاطمئنان عليه ومعرفة آخر المستجدات عنده.





وقال سند في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"النظام هنا و التزام الناس هو الي بيساعد علي الحفاظ علينا، وهنا كل حاجة موقوفة لاجل غير مسمي لحد لما نشوف الدنيا هتمشي ازاي"





وأضاف سند:" البلد هنا اعلنت ان الناس تقعد في البيت و النزول يكون محدود جدا علي قد بس النزول للسوبر ماركت عشان مشتروات البيت، ولازم تنزل بتصريح من علي النت يكون معاك في اي وقت تنزل، والدنيا منظمة و الناس ملتزمة و مفيش حد في الشوارع".





وأكمل:"احنا الحمدلله الاماكن الفيها حالات كثيرة بعيد عننا، ومفكرتش أرجع مصر عشان محبتش يكون في احتكاك كتير مع كل الناس في المطارات من دول مختلفة".





واختتم: "النظام اليومي هنا هو أن أستغل الموضوع في الجلوس مع العيلة و نبقي مع بعض و نقضي وقت اكتر، كما أن هنا وقت للتدريب في البيت، واتمني الناس كلها فعلا تلتزم و تقعد في البيت و تهتم بالنظافة و الحفاظ علي نفسهم".



