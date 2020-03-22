مهلبية للأحفاد ..عبلة الهواري تروي كواليس احتفالها بـ عيد الأم

أكدت عبلة الهواري عضو مجلس النواب، أن عيد الأم يمثل لها الكثير من المواقف الأسرية الجميلة، لافتة إلى أن هذا اليوم بمثابة احتفال أسري صغير يجتمع فيه أفراد عائلتها.









وأوضحت عبلة الهواري لـ"صدى البلد"، أنه في هذا اليوم تتلقى العديد من الهدايا من أولادها، إضافة إلى أنها تقوم بإعداد العشاء لهم الذي يتكون من اللحوم الطازجة والحمام والفراخ المشوية والخضراوات التي يحبونها.









وتابعت النائبة حديثها:" من أول الصبح ولادي قاعدين معايا وأحفادي قاعدين معايا هما موجودين معايا مش منتشرين في الشوارع، واخدين جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا".







