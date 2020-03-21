المهن الموسيقية : إجراءات قانونية ضد من يستخدم عبارات السب والقذف

تواصل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تحفظ حقوق اعضائها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





واصدرت النقابة مساء أمس مجموعة من القرارات الهامة لأعضائها مما جعل البعض يقوم بالهجوم على مجلس الإدارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أصدرت النقابة بيانا.





وجاء نصه كالتالي: السادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تحرص النقابة دوما علي رعاية مصالح أعضائها إنطلاقا من القانون المنظم لعمل النقابه وتلتزم بذلك أمام أعضائها بما ألزمها به القانون واللائحة وأثناء ممارسة النقابة لعملها في هذه الظروف الصعبة تحاول النقابةفي حدود القانون واللوائح تقديم مايلزم لخدمة أعضائها الكرام فوجئت النقابة ببعض الأصوات التي تحاول أن تزرع فتنة بين النقابه وأعضائها مستغلة الظرف الراهن للحصول علي مكاسب شخصية وإكتساب دور بطولي زائف للوصول إلي أغراض لاتهدف إلي العمل النقابي في شئ ، هادفا إلي اثارة الرأي العام لاعضاء النقابة وتكدير السلم العام لادائها و معرقلا لعملها واهدافها .





وإنطلاقا من مسئولية النقابة في حرصها علي خدمة الأعضاء الموقرين وتوفير المناخ اللازم لإستمرار العمل على ذلك ومواجهة التحديات التي تواجه النقابة في أداء رسالتها فإن النقابه سوف يكون لها الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأصوات التي تستخدم عبارات السب والقذف في حقها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وهي أفعال من شأنها إحالة المسئول عنها إلى المساءله التأديبية استنادا لنص المادة ١٢ من اللائحة لقانون نقابة المهن الموسيقية والتي تنص على :-





ماده ١٢ :- ويحق لمجلس النقابه أو النقيب وقف عضوية العضو المنتسب او الغائها في اي وقت لمخالفته احد شروط التصريح او بعدم سداد الرسم النسبي المقرر او يسلك سلوك من شأنه عرقلة النقابه عن القيام بواجباتها او تحقيق اهدافها او يسئ للنقابه\ة امام الاعضاء او الغير .





فضلا عن المساءلة الجنائية استنادا لنص الماده ٣٠٢ من قانون العقوبات المصري وذلك بالاحاله الي النيابة العامه لاتخاذ اللازم نحو ذلك .

ونحيط علم الساده أعضاء النقابة بانها مستمره في اداء عملها النقابي تجاه أعضائها في حدود القانون في دولة القانون وأنها لن تلتفت أبدا تجاه من يعرقل مسيرتها في خدمة أعضائها.

وتقدم النقابة خالص الشكر والإعتزاز لكافة أعضائها الكرام وأنها لن تتخلي أبدا عن الوقوف إلي جانبهم قدر ما إستطاعت.