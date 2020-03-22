اعرف كيفية الحفاظ على إطار سيارتك

يهتم الكثير من قائدي السيارات بفحص إطارتها بصفة دورية؛ لمعرفة إذا كانت قد تهالكت أم ما زلت صالحة على الطريق.





وجول هذا الأمر؛ قدمت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة، توصيات، عن كيفية فحص الإطارات ومتي يجب الاستغناء عنها.





وأكدت الهيئة الألمانية أن تجديد الإطارات كل 6 سنوات جيدا جدا الحفظا على سلامة وامان أصحاب السيارات.





واوضحت الهيئة الألمانية أنه بعد 6 سنوات يبدأ تسرب مواد من الخليط المطاطي داخل الإطار؛ فيصبح الإطار أكثر صلابة.



