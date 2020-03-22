ست الحبايب بأروقة البرلمان.. عمرو غلاب: بتدعيلي دايما ربنا ينصرك على من يعاديك.. سوزي ناشد: دورها فعال في أزمة كورونا.. جون طلعت: مش هاقدر أوفيها حقها.. علاء عابد: المرأة المصرية تستحق كل خير

سوزي ناشد: عيد الأم له مذاق مختلف في ظل حرب الدولة ضد كورونا

عبلة الهواري: أولادي عاملين احتياطاتهم ضد كورونا وبنحتفل بعد العشاء

أبو العلا: تحية لكل أم كانت وما زالت وستظل دائمًا محطة الوصول في قصة كل ابن وابنة





ستظل مصدرًا للحنان والدفء والراحة والسلامة، ومنبع الحكمة والكفاح والتضحية، ومركز وقلب الإنسانية، وحصنا أمينا لأبنائها، ورمزا للعطاء وللحكمة والصبر والإيمان، وغارسة للخير والمحبة والرحمة والتسامح، وساحة للسند والعون، هكذا تعاطي نواب البرلمان مع الذكرى السنوية لعيد الأم التى توافق الـ21 من مارس.





الأم ومسئولية مواجهة كورونا

النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، تقول لـ"صدى البلد"، إن عيد الأم هذا العام، له مذاق مختلف، فى ظل حرب الدولة المصرية تجاه فيروس كورونا، ومن ثم المسئولية الأكبر على الأم التى ترعى وتربي وتهتم بالأولاد، خاصة فيما يخص شأن النظافة العامة، التى تعتبر السلاح الأول والأخير تجاه هذه الأزمة التى تهم العالم بشكل أكبر والدولة المصرية بشكل خاص، مؤكدة أن المرأة هي عمود الدولة المصرية فهي الأم الذي تحملت العبء الكبير في الأزمات التي مرت بها مصر الفترة الماضية.





وأكدت سوزي ناشد أن المسئولية الأكبر في أي أسرة تكون على الأم، خاصة في ظل هذه الأوضاع، متوجهة بالتهنئة لأمهات مصر قائلة: "كل سنة وكل أم طيبة وواقفة حائط صد بجوار الدولة المصرية، وداعمة لكل مراحل التنمية والتقدم"، مشيرة إلى أن الأم ستظل مركز وقلب الإنسانية، وحصنا أمينا لأبنائها، ورمزا للعطاء وللحكمة والصبر والإيمان.





دعوات تزيح بلاء كورونا

من جانبها، قال النائب عمر حمروش، عضو مجلس النواب، لـ"صدى البلد"، إن الأم ستظل رمزا للعطاء وللحكمة والصبر والإيمان، وغارسة للخير والمحبة والرحمة والتسامح، وساحة للسند والعون، مشيرا إلى أنه يتمنى من كل أمهات المصريين دعوات للدولة المصرية فى هذا اليوم من أجل أن يزيح الله تعالى بلاء الكورونا ويحفظ بلادنا.





عبلة الهواري تروي كواليس احتفال عيد الأم بمنزلها أكدت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن عيد الأم يمثل لها الكثير من المواقف الأسرية الجميلة، لافتة إلى أن هذا اليوم بمثابة احتفال أسري صغير يجتمع فيه أفراد عائلتها للاحتفال.

وأوضحت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها في هذا اليوم تتلقى العديد من الهدايا من أولادها، بالإضافة إلى أنها تقوم بإعداد العشاء لهم الذي يتكون من اللحوم الطازجة والحمام والفراخ المشوية والخضراوات التي يحبونها.

وقالت النائبة: "من أول الصبح ولادي قاعدين معايا وأحفادي قاعدين معايا هما موجودين معايا مش منتشرين في الشوارع، واخدين جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا".

وأكدت أن الاحتفال بعيد الام لديها يبدأ بعد صلاة العشاء، وتابعت: "أكثر الهدايا محببة إلى قلبي البرفيوم، وأعد المهلبية والحلويات لأحفادي الصغار".





أبو العلا وطمأنينة النفس والروح

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرين الأحرار عضو مجلس النواب، أن أعذب الكلمات، وأكثر طمأنينة للنفس والروح هي "الأم"، قائلا: "هي الشخص اللي بتلجأله لما يتملكك اليأس أو الخوف عشان وبشكل سحري يبث فيك شعورا بالسكينة".





وأضاف النائب، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "كأن العالم المخيف أحيانًا ده أصبح في خبر كان.. في عيدها ألف سلام، للأم اللي النهارده بتواجه الأزمة والتحدي وهي واقفه محتضنة أولادها، قادرة تراعيهم، تعلمهم وتحافظ عليهم.. الأم اللي كل يوم بتكبر وبتربي، بتحتوي وبتطبطب، النهارده بتواجه المِحنة وهي قدها (ده عدى عليها كتير)".





ووجه حديثه لكل أمهات مصر: "تحية مني لكل أم كانت وما زالت وستظل دائمًا محطة الوصول في قصة كل ابن وابنة".





جون طلعت مهما كتبت ومهما قولت مش هوافيها حقها

فيما تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بالتهنئة لكل أمهات مصر عبر صفحته الشخصية فيس بوك متسائلا: "إيه اللي ممكن يتكتب عن الأم في عيدها؟"، متابعا: "مهما كتبت ومهما قولت مش هوفيها حقها".





ووجه حديثه لوالدته بقوله: "أمي.. كل سنة وأنتي بخير، كل سنة وأنتي ضحكة وحضن وقلب كبير بيضمنا كلنا.. أمي وأبويا اللي فضلهم عليا كبير ربنا يخليهم ليا وكل سنة وكل أم في مصر بخير وصحة".





ربنا ينصرك على من يعاديك.. دعوتها دايما ليا

من جانبه، وجه النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، رسالة لوالدته فى عيد الأم بقوله: "كل سنة وحضرتك بخير يا أمي.. وتفضل دعواتك معايا طول العمر"، متابعا: "ربنا ينصرك على من يعاديك" دعوتها دايما ليا، علشان كده يمكن طول الوقت مطمن، لإني واثق إن ربنا بيسمعها وبيستجيب".





وأضاف غلاب فى رسالته: "طول الوقت مقدرة انشغالي وتقصيري لأنها من أسرة سياسية فمتفهمة كل شيء"، متابعا: "بلجألها في كل تصرف وأي قرار وأشورها، تنصحني وتتناقش معايا كأعظم صديق، وفي الآخر تقولي "اللي فيه الخير هيعملهولك ربنا يا عمرو".. أستريح وأطمن.. "خلي بالك من الغلابة انت وأخوك يا عمرو.. دول الأساس".. جملة أمي اللي هتفضل حلقة في وداننا كلنا.. كل سنة وحضرتك بخير وصحة يا أمي وكل أمهاتنا على راسنا من فوق".





المرأة تستحق كل خير

من جانبه، تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتهنئة القلبية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مؤكدا أن المرأة المصرية تستحق كل تحية واحترام وتقدير، لأنها حريصة كل الحرص على إعطاء المثل والقدوة فى الحفاظ على الدولة بكل مؤسساتها، وقد رأينا ذلك فى جميع المواقف الوطنية.





وقال علاء عابد، إن الواقع والتاريخ يؤكدان أن المرأة المصرية لم تتوان لحظة فى تقديم أغلى ما لديها فداء لمصر، وقد قدمت كثيرات من المصريات أبناءهن أو أزواجهن من بواسل وأبطال الجيش والشرطة، متابعا: "شاهدنا جميعا عظمة المرأة المصرية التى قدمت أبناءها الشهداء من بواسل الجيش والشرطة، وكلها ثقة وعلى استعداد للتضحية بباقى أبنائها فى سبيل بقاء مصر، فتحية اعزاز وتقدير للمصريات فى عيدهن بصفة عامة، ولأمهات الشهداء بصفة خاصة".



