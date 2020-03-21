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تعليم

بعد قرارات الأعلى للجامعات .. أساتذة جامعة حلوان لا يمكن إلغاء مشاريع تخرج الطلاب

السبت 21/مارس/2020 - 09:12 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

رصدت صدى البلد آراء اساتذة جامعة حلوان حول مشاريع تخرج الطلاب فهل يمكن الغاؤها ام تأجيلها ؟ 

قال الدكتور ماجد نجم  رئيس جامعة حلوان في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حالة تأجيل الدراسة لوقت أخر سيتم تأجيل مشاريع التخرج  للطلاب  بعد إمتحانات نهاية العام الدراسي، متمنيا نجاح الطلاب جميعا في ظل الظروف الراهنية.


أكد الكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم جامعة حلوان أن تأجيل امتحانات الميدتيرم لا يشمل الغاء مشاريع التخرج بكلية العلوم فمشاريع التخرج  عدد طلابها قليل وهى مادة اساسية لا يمكن الغاؤها و يمكن التواصل عن بعد لانهاء المشاريع البحثية و المقالات العلمية. 

وصرح الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان أنه في حالة تعليق الدراسة أكثر من أسبوعين فإن تأجيل امتحانات الميدتيرم يشمل إلغاء مشاريع التخرج وسيتم إضافة درجاته لدرجات امتحانات آخر العام. 

اشارت الدكتورة  صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان  انه بالنسبة لمشاريع التخرج  بالكليات فيجب ان تؤجل المشاريع لانها مادة اساسية لطلاب الفرق الاخيرة بالكليات و يجب مناقشتها مع اعضاء هيئة التدرييس  فلا يمكن الغاؤها.
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