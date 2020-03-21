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حوادث

تستهدف المخالفين.. أمن الجيزة يشن حملات على المقاهي والمطاعم

السبت 21/مارس/2020 - 09:13 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة من تكثيف حملاتها الليلية منذ أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالحظر الجزئي للمقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد رصد عدم استجابة بعض المحلات للقرار ورفض إغلاقها أو التحايل في التنفيذ. 

وكشفت مصادر أمنية أن الحملات تستهدف الكشف عن هؤلاء المخالفين للتأكد من تنفيذهم القرار حيث تستجيب المقاهي والمطاعم الكبري في الشوارع الهامة والرئيسية بينما يستغل البعض الاخر صغر محالهم أو كونها في مناطق شعبية أو نائية لعدم الغلق ما يعرض نفسه والآخرين للخطر بانتقال عدوى الوباء اليه. 

وأضافت المصادر الامنية ان الحملات تبدأ منذ السابعة مساء لمراجعة المناطق بالكامل وضبط غير الملتزمين والمخالفين للقرار وتتولي قيادات امنية ترأس حملات علي مستوى المحافظة وخاصة على المقاهي الشعبية والمحلات والمطاعم الصغري وعربات الأطعمة، فيما أصدرت أقسام الشرطة عبر صفحاتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مناشدات لأهالي المنطقة التابعين لها الالتزام الكامل بالقرار حرصا علي سلامتهم وأسرهم. 

وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بهدف وقاية المواطنين من الاختلاط والزحام، حيث تمثل هذه الأجواء بيئة خصبة لنقل الفيروسات. 

وتجوب الحملات مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعمرانية وبولاق الدكرور والمنيب علاوة علي كافيهات الدقي والعجوزة ومناطق جنوب الجيزة مثال العياط والبدرشين والصف وأطفيح. 
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