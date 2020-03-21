رئيس جامعة دمياط: اجتماع طارئ مع العمداء لمناقشة قرارات الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، لـ"صدى البلد"، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ، خلال ساعات ، مع مجلس إدارة الجامعة وعمداء الكليات، لمناقشة القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات في ضوء الظروف الراهنة والتى تمر بها البلاد.





وأشار إلى أنه تم استخدام التعليم عن بُعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال فترة تعليق الدراسة والتي تستمر لمدة أسبوعين أو يزيد حسب قرار المجلس الأعلي للجامعات.





وأوضح أن كل كلية بالجامعة لها طبيعتها الخاصة وستتم مناقشة الخطط المستقبلية لكل كلية على حدة في ضوء المتاح لها وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات.