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تعليم

رئيس جامعة دمياط: اجتماع طارئ مع العمداء لمناقشة قرارات الأعلى للجامعات

السبت 21/مارس/2020 - 09:52 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، لـ"صدى البلد"، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ، خلال ساعات، مع مجلس إدارة الجامعة وعمداء الكليات، لمناقشة القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات في ضوء الظروف الراهنة والتى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أنه تم استخدام التعليم عن بُعد online لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال فترة تعليق الدراسة والتي تستمر لمدة أسبوعين أو يزيد حسب قرار المجلس الأعلي للجامعات.

وأوضح أن كل كلية بالجامعة لها طبيعتها الخاصة وستتم مناقشة الخطط المستقبلية لكل كلية على حدة في ضوء المتاح لها وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

كما تم إخلاء المدن الجامعية من الطلاب وتم إجراء عمليات التعقيم المدن الجامعية والمطبخ، كما تم تعقيم المباني والمنشآت التعليمية والمدرجات منذ صدور تعليمات من مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية.
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