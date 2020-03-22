بسبب كورونا.. حرم البرلمان يواصل التحصين.. خضوع جميع المترددين على المجلس لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة.. ووقف صلاة الجماعة بمسجد السلطة التشريعية.. وفوزي يؤكد: حرصا على صحة وسلامة الجميع

مجلس النواب يتحصن ضد فيروس كورونا

أمين عام البرلمان يوجه رسالة للأعضاء بشأن تنظيم الإجراءات الوقائية لأزمة كورونا





"لعلكم تتفقون جميعًا معي في أن الحرص على صحة وسلامة حضراتكم والعاملين والمترددين على مجلس النواب الموقر لها الأولوية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا نكون ممتنين ومقدرين لسيادتكم تعاونكم وشاكرين لكم حسن تفهمكم".





رسالة المستشار محمد فوزي

هكذا توجه المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، برسالة لنواب البرلمان، بشأن تنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب، والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم.





الإجراءات الإضافية

جاء ذلك وفق القرار رقم 22 لسنة 2020، الصادر من المجلس، بحسب المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، بشأن بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب، والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.





ارتفاع درجة الحرارة

وتضمن القرار أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة ٣٧.٣ فأكثر أو وجود أعراض تنفسية، يتم اصطحاب المريض أولا إلى إحدى العيادات المجهزة طبيًا لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي، فيما تبدأ الأمانة العامة في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية الإضافية اعتبارا من ٢٢ مارس ٢٠٢٠ والى حين إشعار آخر.





وقف صلاة الجمعة



وتضمنت الإجراءات أيضا صدور القرار رقم 23 لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الأذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف اعتبارًا من اليوم 21/3/2020 ولمدة أسبوعين.





مواصلة التحصين

وتأتي هذه الإجراءات مواصلة لما تم من إجراءات سابقة على مدار الأيام الماضية والتى شهدت نموذج جيد فى اتباع التعليمات الوقائية من المجلس وإدارته، على مستوى النواب والعاملين بالمجلس، واتساقا مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها سائر مؤسسات الدولة للوقاية واحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، اتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن يقمن برعاية ذوي الإعاقة، كذلك العاملون من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020.





وتضمنت الجهود أيضا بيانا صادرا عن المجلس بصفته المعبر عن الشعب المصري، احتوى على شكر لكل من القيادة السياسية، والحكومة، والقوات المسلحة، ومطالبة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، والالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكيد على أن درجة استجابة المواطنين ستجنب الدولة اتخاذ تدابير إضافية، وأن سلوك المواطنين هو الفيصل، والتأكيد على أن السلع متوافرة وأن الاحتياطي الاستراتيجي منها كافٍ، والتحذير من الشراء غير المبرر أو الذي يفوق الحاجة، وضرورة التعامل مع الموضوع بجدية، وضرورة البعد عن الشائعات وعدم نشرها، وضرورة عدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، وأهمية التعلم من تجارب الدول الأخرى.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق جميع المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس، وأيضا إغلاق المقاهي والمحلات منذ الساعة السابعة مساءً.





وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبة فى إصابتها بالإنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان.





وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.





ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.