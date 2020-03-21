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وزارة الأوقاف: لا يمكن أن يتعارض مقصد ديني مع صحة الإنسان.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 10:01 م
غلق المساجد
غلق المساجد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إن قرار غلق دور العبادة سبقه عدة قرارات اخرى و ومحاذير وبيانات، منها "غلق الاضرحة ودور المناسبات التى تقام بها العزاءات والتجمعات الكبيرة وقاعات الافراح الملحقة بالمساجد التى تتسع لأعداد كبيرة جدا". 

واضاف " طايع " من خلال حواره ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع على فضائية " DMC " أن التجمعات فى كل هذه الاماكن تسهل عملية نقل العدوى بين الأفراد .

وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إلى أن كل هذه الأماكن اغلقت منذ اسبوعين فى قرارات سابقة ، ومن ثم غلق مسجد السيدة زينب تزامنًا مع مولد السيدة الشريفه زينب رضى الله عنها . 

وتابع أن اليوم صدر قرار غلق المساجد لمدة اسبوعين حفاظًا على صحه المصريين ، موضحًا أنه لا يمكن ان يأتى مقصد دينى يتعارض مع صحه الانسان .

وأكد أن قرار غلق المساجد صدر، ولكن يبقى الاذان الموجود فى الصلوات كاملًا : " ألا صلوا فى بيوتكم ـ الا صلوا فى رحالكم " .  
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