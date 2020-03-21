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محافظات

محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة

السبت 21/مارس/2020 - 09:48 م
محافظ الدقهلية يقود
محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة للتأكد من غلق المحلات
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همت الحسينى
قاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم  السبت حملة مكبرة بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت شملت شوارع قناة السويس وشارع جيهان وأحمد ماهر وشارع ساميه الجمل وشارع الترعة ومنطقة الجامعة بمشاركة مسئولي حي شرق وغرب المنصورة وإدارتي المرور والمرافق والادارة العامة للتفتيش والمتابعة الميدانية وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة لمواجهة كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية خلال تفقده للاوضاع على الطبيعة أن الهدف من وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات هو حماية مصالح الجميع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين التي تأتي في مقدمة الأولويات وأضاف أنه علينا جميعا الالتزام بالاجراءات المتبعة،وتابع جانبا من عمليات تطهير الشوارع والمحلات. 

وأكد محافظ الدقهلية على أن القيادة السياسية والإدارة المصرية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وثقة لدى الشعب في القيادة الرشيدة. 

وأشار مختار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات وخطوات جادة في تنفيذ غلق المحلات وتطهير الأماكن العامة والخاصة والشوارع،مشيرا إلى دور المجتمع المدني في الدقهلية والتعاون البناء مع المحافظة والذي يعد علامة مميزة لأهلها ويؤكد أنه على قدر المسئولية ولديهم وعي كبير. 

واشاد محافظ الدقهلية بالوعي العام لدى أبناء الدقهلية والذي يظهر جليا في الالتزام بتطبيق قرار الغلق والالتزام بالمواعيد المحددة ،كما أشاد بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في تنفيذ مشروعات وتوفير خدمات،مشيرا إلى أن الدقهلية كبيرة بشعبها وارضها وتحتاج منا كل البذل والعطاء.
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
محافظ الدقهلية يقود حملة للتأكد من غلق المحلات بشوارع المنصورة
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