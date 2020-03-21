AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور

السبت 21/مارس/2020 - 09:55 م
هدايا يدوية لعيد
هدايا يدوية لعيد الأم
Advertisements
نهى هجرس
يحتفل العالم اليوم 21 مارس، بعيد الأم، وهو اليوم الذى نقوم فيه بتقديم هدايا بسيطة للأمهات تقديرًا منا لهم بما يقومون به من مجهودات وأعباء كثيرة، ولكن فى ظل أنتشار فيروس كورونا لا نستطيع التحرك بشكل كبير، ويفضل الالتزام بالمنزل.

ووفقًا لذلك نقدم لكم أفكار بسيطة للهدايا يمكن تنفيذها بشكل يدوي، وتقديمها للأمهات فى عيد الأم .

- صورة جماعية
يمكنك إحضار إطار قديم من الخشب مع الحرص على تلوينة بلون جديد وهادئ، مع طباعة مجموعة من الصور التى يجتمع بها العائلة، ووضعها داخل الإطار وتقديمها كهدية للأمهات.


- سلة مطرزة
يمكنك أن تقومى بأحضار أى سلة قديمة لحمل الأشياء، وتنظيفها وتلوينها بشكل جيد، وأحضار مجموعة من الفصوص الملونة ثم نقوم بوضعها على السلة، وتكوين أى شكل مفضل

اقرأ أيضًا

- ميدالية يدوية
يمكنك أستخدام قطع بسيطة من القماش القديم الذى لا نقوم بأستخدامة، والعمل على تركيب القطع ببعضها البعض، وأضافة الأحرف، والأشكال الملونة، أو الأسماء المفضلة عليها.


وإليكم أبرز الأفكار والهدايا بالصور...

عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تكلفة بسيطة.. أسهل الطرق لتغيير ديكور المنزل.. صور

ديكور مبهر.. قطع بسيطة للتغيير من شكل المنزل

سهلة وسريعة.. أفكار حلويات تتناسب مع عيد الحب

ناعمة وقوية.. 10 صور تكشف عن أغرب إطلالات يسرا ..شاهد

لو مش هتجيب هدية عيد الأم.. احميها من كورونا بـ 10 نصائح وقائية

ترشيحاتنا

هل يتم مد فترة تعليق الدراسة في مصر بسبب كورونا.. الحكومة تجيب

طرح 10آلاف زجاجة كولونيا 555 بالمجمعات الاستهلاكية بـ 38 جنيها

طبيب يزف بشرى للمصريين عن كورونا.. فيديو

قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة | تفاصيل

جهاز حماية المنافسة يحيل كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة

بعد غلق المساجد.. الأوقاف تكشف مصير صلاة الجنازة على المتوفين بفيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور