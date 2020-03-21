عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور

يحتفل العالم اليوم 21 مارس، بعيد الأم، وهو اليوم الذى نقوم فيه بتقديم

بسيطة للأمهات تقديرًا منا لهم بما يقومون به من مجهودات وأعباء كثيرة، ولكن فى ظل أنتشار فيروس كورونا لا نستطيع التحرك بشكل كبير، ويفضل الالتزام بالمنزل.