عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور

يحتفل العالم اليوم 21 مارس، بعيد الأم، وهو اليوم الذى نقوم فيه بتقديم هدايا بسيطة للأمهات تقديرًا منا لهم بما يقومون به من مجهودات وأعباء كثيرة، ولكن فى ظل أنتشار فيروس كورونا لا نستطيع التحرك بشكل كبير، ويفضل الالتزام بالمنزل.
ووفقًا لذلك نقدم لكم أفكار بسيطة للهدايا يمكن تنفيذها بشكل يدوي، وتقديمها للأمهات فى عيد الأم .
- صورة جماعية
يمكنك إحضار إطار قديم من الخشب مع الحرص على تلوينة بلون جديد وهادئ، مع طباعة مجموعة من الصور التى يجتمع بها العائلة، ووضعها داخل الإطار وتقديمها كهدية للأمهات.
- سلة مطرزة
يمكنك أن تقومى بأحضار أى سلة قديمة لحمل الأشياء، وتنظيفها وتلوينها بشكل جيد، وأحضار مجموعة من الفصوص الملونة ثم نقوم بوضعها على السلة، وتكوين أى شكل مفضل
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- ميدالية يدوية
يمكنك أستخدام قطع بسيطة من القماش القديم الذى لا نقوم بأستخدامة، والعمل على تركيب القطع ببعضها البعض، وأضافة الأحرف، والأشكال الملونة، أو الأسماء المفضلة عليها.
وإليكم أبرز الأفكار والهدايا بالصور...