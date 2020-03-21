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برلمان

لدعم قرارات المؤسسات الدينية.. القصبي يناشد المواطنين بالالتزام بتوجيهات الدولة

السبت 21/مارس/2020 - 10:51 م
المساجد
المساجد
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أحمد أيمن
أهاب رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادي القصبى بجموع المصريين بالالتزام بالقرارات التى اتخذتها الدولة المصرية نظرًا لما يُعاني منه العالم في هذه الآونة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وانطلاقًا من قول الله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

 وأيد القصبى فى بيان له منذ قليل بالقرارات التى اتخذتها المؤسسات الدينية الثلاث الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف بشأن إلغاء التجمعات فى المناسبات والموالد ودور العبادة للحفاظ على النفس الانسانية مؤكدا أنه على تواصل شبه دائم مع المؤسسات الدينية وفى تواصل شبه مستمر مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وهناك توافق فى الرؤى حول القرارات التى اتخذت للحفاظ على المواطنين وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها .

وناشد القصبى جموع الصوفيين بالالتزام بقرارات المشيخة العامة للطرق الصوفية والتى خرج منها بيان سابق بإلغاء الاحتفالات والموالد للحفاظ على المواطنين من باب الوقاية خير من العلاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ«فيروس كورونا المستجد».. وسأل المولى عز وجل أن يلطف بالأمة وسائر بلاد العالمين فيما جرت به المقادير ويحفظها من كل مكروه وسوء ويدفع عنها وعن البلاد والعباد كل وباء وبلاء ما علمنا منه ومالم نعلم وما هو به تعالى أعلم.
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