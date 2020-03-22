AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز: لا كورونا في الدين ولا دين في الكورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 02:08 ص
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
إبراهيم القادري
علق الإعلامي محمد الباز على قرار غلق المساجد قائلا: " محدش بيحارب الدين و فوقوا شوية ".


قال الإعلامي محمد الباز ،: إننا نواجه فيروس قاتلا، كما أن هناك خطوات وقائية احترازية حتى لا يفني هذا الفيروس العالم.


وأضاف محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الصلاة لم تتعطل وكل فرد يصلي في بيته وهذا بناء على قرار الأوقاف والأزهر الذى أكد أن " صحة الأبدان مقدمة على العبادات".


وأوضح محمد الباز: "نحتاج من الذين يقودون الخطاب الديني في مصر أن يتحدثوا أكثر مع الناس في القرارات التي صدرت، لأن المجتمع يظن ان الأزهر والأوقاف تم الضغط عليهم ليأخذوا هذه القرارات ويجب توضيح الأمر لهم.



واستطرد محمد الباز: "قرار منع الصلاة في المساجد كان بسبب منع التجمعات وليس لعدم الصلاة، ويجب أن ندرك خطورة الأمر لأنه لا كورونا في الدين ولا دين في الكورونا.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي حقيقة قرار السلطات الكويتية بمنع الصلاة في المساجد

لماذا كَره الفقهاء الصلاة بالكمامة .. وهل تبطل العبادة أثناء ارتدائها؟

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

الفيروسات تبيح المحظورات.. البرلمان يؤيد غلق المساجد والكنائس

دار الإفتاء: تعليق إقامة الصلاة في المساجد حفظًا للأنفس

صلوا في رحالكم.. كورونا يغلق المساجد.. والأوقاف تقرر إيقاف الجمعة والجماعات.. والإفتاء: القرار جائز شرعا

ترشيحاتنا

بعد إعلانها منطقة كوارث.. الجيش الأمريكي ينتشر في مدينة نيويورك لمواجهة كورونا

9 إصابات جديدة.. الصحة: 294 مصابا و10 وفيات أحدث إحصائية ضحايا كورونا فى مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج من 27 كلمة يجعل الله يباعد بينك والمصائب كما بين المشرق والمغرب

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

بيشتغلوا جوا النار.. متعافٍ من كورونا يتحدث عن أطباء العزل..مداخلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور