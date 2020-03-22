محمد الباز: لا كورونا في الدين ولا دين في الكورونا.. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز على قرار غلق المساجد قائلا: " محدش بيحارب الدين و فوقوا شوية ".









قال الإعلامي محمد الباز ،: إننا نواجه فيروس قاتلا، كما أن هناك خطوات وقائية احترازية حتى لا يفني هذا الفيروس العالم.









وأضاف محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الصلاة لم تتعطل وكل فرد يصلي في بيته وهذا بناء على قرار الأوقاف والأزهر الذى أكد أن " صحة الأبدان مقدمة على العبادات".









وأوضح محمد الباز: "نحتاج من الذين يقودون الخطاب الديني في مصر أن يتحدثوا أكثر مع الناس في القرارات التي صدرت، لأن المجتمع يظن ان الأزهر والأوقاف تم الضغط عليهم ليأخذوا هذه القرارات ويجب توضيح الأمر لهم.













واستطرد محمد الباز: "قرار منع الصلاة في المساجد كان بسبب منع التجمعات وليس لعدم الصلاة، ويجب أن ندرك خطورة الأمر لأنه لا كورونا في الدين ولا دين في الكورونا















