برلماني: قرار غلق الأماكن الأثرية والمعابد إجراء احترازى ضروري

أشاد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار إغلاق كافة المناطق الأثرية المفتوحة خلال الأسبوع القادم وذلك لتعقيمها ضد فيروس كورونا والتصدي له.





وقال عبد الواحد في بيان له اليوم، إن قرار غلق كافة المناطق الأثرية إجراء مؤقت لحين انتهاء الهجمة الحالية للفيروس، منوها في بيان له اليوم، بقرار غلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءًا من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية .





وشدد النائب على ضرورة الالتزام بالقواعد والاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، ومواجهة هذا الوباء خصوصا وانه ليس هناك دواء ناجع له، لافتا إلى أن السياحة في العالم كله تمر بفترة عصيبة بسبب كورونا وستنتهي قريبا.



