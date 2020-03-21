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توك شو

كامل الوزير يكشف سر ارتدائه كمامة أثناء زيارته للطريق الدائري.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 09:57 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال  المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير في كل قطاعات النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأضاف كامل الوزير  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطريق الدائري 106 كيلو متر تعمل عليه 20 شركة وتلك الشركات وطنية ترفض إيقاف العمل.


وتابع كامل الوزير: "قررت زيارته الطريق الدائري مرتديا كمامة كي يحرصوا على ارتداء الكمامات أثناء العمل وتنفيذ إجراءات الوقاية".


وأكمل كامل الوزير: "الرئيس السيسي كلفنا بالانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري، ورسالتي للشركات العاملة على تطوير الطريق الدائري وتأكيد ضرورة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمر".
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