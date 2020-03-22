كورونا والتجمعات الصحراوية.. كيف أثر الكوفيد على أهالي مطروح





رغم ما سببه فيروس كورونا من متاعب للحكومة والأسرة المصرية وما تبعه من إجراءات قامت بها الدولة لمواجهة الفيروس القاتل من تأجيل الدراسة ومنح الموظفين إجازة وإغلاق المحال التجارية والمقاهى بعد 7 مساء إلى السادسة صباحا.





تجد أن الوضع بمطروح متباين بين التجمعات الصحراوية و قاطني المدن الغربية النجيلة السلوم براني من جهة وبين قاطني المدن خاصة مدينة مرسى مطروح.





فقاطنو التجمعات الصحراوية والمدن الغربية النجيلة السلوم وبراني مازالوا حتى الآن يعيشون حياة بسيطة فهم يعملون طوال النهار و يلتزمون منازلهم مع آخر ضوء للنهار ولم تتأثر الأسر بداء كورونا بإغلاق المحال التجارية وإغلاق المدارس.





أما حياة المدن بمرسي مطروح تختلف كثيرا فمنذ سنوات عديدة لم يحدث أن تتجمع الأسرة بأكملها طوال هذه الفترة الزمنية.





يقول حسن علي من أهالي مطروح: إنه لا يتذكر أنه تجمع وأفراد الأسرة جميعا هذا الوقت فأقصى فترة للتجمع كانت لا تتعدي يوم الجمعة فقط اما هذه الأيام قربت كثيرا بيني وبين أبنائي.





وأضاف :"أنني جلست مع أبنائي وزوجتي وحاولت أن أبعد عنهم الموبايلات والنت حتى نسمع بعضنا البعض" .





ويتذكر عبد النبي فرج أيام الزمن الجميل عندما كان لا يوجد أي وسائل تكنولوجية وكيف كانوا يتجمعون حول والديهم من بعد صلاة المغرب ويشربون الشاي العربي ويأكلون اللب والسوداني وهم يتحدثون سويا.





وأضاف أن أغلب الأسر افتقدت لهذه المميزات وأصبحت الحياة بها فتور بين جميع أفراد الأسرة لا يجمعهم سوى الوجبات وأحيانا يتناولونها أمام التليفزيون والكل مشغول.



