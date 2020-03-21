وزير النقل: إزالة 50 منزلا لتوسعة الدائري وتوفير مسكن بديل للأهالي.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن بعض المواطنين بنوا منازلهم في حرم الطريق الدائري، وسنتعامل مع كل الحالات بالقانون، ولن نسمح لأحد بمخالفة القانون حاليا.
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم إزالة حوالي 50 منزلا؛ لتوسعة الطريق الدائري، وسيتم نزع الملكية، وتوفير مسكن بديل للاهالي" .
وتابع كامل الوزير:" سيتم توفير منازل بديلة للأسر المتضررة من توسعة الطريق الدائري، وهذا التزام وتوجيه من الرئيس السيسي".
واكمل كامل الوزير:" العمال المصريين أكدوا أنهم غير خائفين من فيروس كورونا، لكننا وفرنا وسائل الأمان"، مضيفا:" الطريق الدائري 106 كيلو متر، تعمل عليه 20 شركة، وتلك الشركات وطنية، ترفض إيقاف العمل".
واستطرد كامل الوزير:" قررت زيارة الطريق الدائري مرتديا كمامة؛ كي يحرصوا على ارتداء الكمامات أثناء العمل، وتنفيذ إجراءات الوقاية".
واختتم كامل الوزير، تصريحاته: "الرئيس السيسي كلفنا بالانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري، ورسالتي للشركات العاملة على تطوير الطريق الدائري هو التأكيد على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمر".