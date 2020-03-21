وزير النقل: إزالة 50 منزلا لتوسعة الدائري وتوفير مسكن بديل للأهالي.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن بعض المواطنين بنوا منازلهم في حرم الطريق الدائري، وسنتعامل مع كل الحالات بالقانون ، ولن نسمح لأحد بمخالفة القانون حاليا.





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم إزالة حوالي 50 منزلا؛ لتوسعة الطريق الدائري ، وسيتم نزع الملكية ، وتوفير مسكن بديل للاهالي" .





وتابع كامل الوزير:" سيتم توفير منازل بديلة للأسر المتضررة من توسعة الطريق الدائري ، وهذا التزام وتوجيه من الرئيس السيسي".





واكمل كامل الوزير:" العمال المصريين أكدوا أنهم غير خائفين من فيروس كورونا، لكننا وفرنا وسائل الأمان"، مضيفا:" الطريق الدائري 106 كيلو متر ، تعمل عليه 20 شركة ، وتلك الشركات وطنية ، ترفض إيقاف العمل".





واستطرد كامل الوزير:" قررت زيارة الطريق الدائري مرتديا كمامة؛ كي يحرصوا على ارتداء الكمامات أثناء العمل ، وتنفيذ إجراءات الوقاية".





واختتم كامل الوزير، تصريحاته: "الرئيس السيسي كلفنا بالانتهاء من تطوير الطريق الدائري نهاية العام الجاري، ورسالتي للشركات العاملة على تطوير الطريق الدائري هو التأكيد على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمر".