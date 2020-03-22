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برلمان

مطالبات برلمانية بخفض أسعار الكهرباء والمياه والغاز

الأحد 22/مارس/2020 - 05:00 ص
فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء
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حسن رضوان
طالبت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتخصيص جزء من مبلغ 100 مليار جنيه الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تخفيض أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه.


وأكدت "سعد " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن في ظل وجود أزمة كورونا ينبغي أن تقوم الحكومة بخفض أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الأعباء على المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض المواطنين يعتمدون على العمل يوم بيومه، وينبغي أن نساعدهم على مواجهة تحديات المعيشة للحفاظ على سلامتهم.


وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجهود كبيرة من أجل دعم المواطن، مؤكدة على ضرورة أن تعمل الحكومة بأقصى جهدها حتى نقدر على القضاء على أزمة فيروس كورونا المستجد.


يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


 وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة".


وأضاف راضي أن  الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

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