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أخبار العالم

الدواء الأمريكية توافق على استخدام اختبار جديد لاكتشاف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

السبت 21/مارس/2020 - 10:05 م
هيئة الغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
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رحيم يسري
أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على إجراء اختبار جديد يسمح باكتشاف الإصابة بفيروس كورونا خلال 45 دقيقة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام أول اختبار تشخيصي سريع يمكنه الكشف عن الفيروس التاجي في حوالي 45 دقيقة، وفقا لشبكة "سي ان ان"الأمريكية.

وبحسب الشبكة، ستبدأ الاختبارات في الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجارب السريرية على لقاح ضد كورونا مستمرة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي مدينة نيويورك منطقة "كوارث" وذلك بسبب تفشي الفيروس.

وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في دول العالم أكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
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