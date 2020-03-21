الدواء الأمريكية توافق على استخدام اختبار جديد لاكتشاف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على إجراء اختبار جديد يسمح باكتشاف الإصابة بفيروس كورونا خلال 45 دقيقة.





ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام أول اختبار تشخيصي سريع يمكنه الكشف عن الفيروس التاجي في حوالي 45 دقيقة، وفقا لشبكة "سي ان ان"الأمريكية.





وبحسب الشبكة، ستبدأ الاختبارات في الأسبوع المقبل.





وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجارب السريرية على لقاح ضد كورونا مستمرة.





كما أعلن الرئيس الأمريكي مدينة نيويورك منطقة "كوارث" وذلك بسبب تفشي الفيروس.



