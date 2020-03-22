هما دول ولادك يا مصر .. كيف واجه شباب الغردقة فيروس كورونا

أطلق عدد من شباب مدينة الغردقة حملة تعقيم وتطهير للسيارات المساجد لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد من الشباب في مبادرة شعبية منهم لخدمة الأهالي والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما وذويهم وقاموا بشراء معدات تعقيم على نفقتهم الخاصة ونال هذا الموقف استحسان أهالى الغردقة الذين قدّموا الشكر للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد المتطوعون، أن الحملة شملت معظم الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة الغردقة، حفاظًا على صحة الأهالي ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث أن تلك العمل تطوعي من أجل خدمة أهالي المدينة ،حيث يتم التعقيم بالكلور والكحل والمطهرات، بالإضافة لتوزيع أكياس كلور ومطهرات علي الأهالي للحد من التجار المتلاعبين بغباء أسعارهم وأضاف الشباب المشاركون بتلك العمل التطوعي بعمليات التعقيم أنهم يشعرون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي مدينتهم.





وأشار المشاركون بالتعقيم أن الحملة أن تلك عمليات التعقيم والتطهير تأتي مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدي لذلك الفيروس، وأيضا، لمنع والحد من انتشار الفيروس كورونا.

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