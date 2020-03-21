تستاهلي.. نجل الفنانة وفاء عامر يفاجئها في عيد الأم.. شاهد

نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" في أثناء فتحها هدية نجلها "عمر" بمناسبة عيد الأم.

وعلقت وفاء عامر على الفيديو " بكام دي يا عمر؟ @omarfawzyofficial بحبك يا احن واطيب قلب في الكون".





وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: " تستاهلى - ربنا يخليهولك - كل سنة وانت طيبة ".





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".





وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.



