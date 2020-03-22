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الفقي: أزمة كورونا تغير أسلوب حياة المصريين

الأحد 22/مارس/2020 - 02:01 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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توك شو
قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن كل الجامعات المصرية لديها كل ما يخص مكتبة الإسكندرية من إصدارات سواء كتب أو مجلات أو دوريات ثقافية، مشيرا إلى أن الموقع الرسمي لها يتيح إصدارات المكتبة مجانا إلكترونيا.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "تن"تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، أن رغم الأزمة العالمية التى يعانى منها الجميع بسبب تفشى فيروس كورونا، ربما يكون رب ضارة نافعة، فهو من الممكن أن يغير طبيعة الحياة، وطبيعة المرور، حتى شكل المدارس سوف يتغير بعد انتهاء تلك الأزمة.

وتابع:الخطوات التى تحدث حاليا تثبت صحة الخطة التى وضعها الدكتور طارق شوقى وزير التعليم. 

وأشار "الفقى" أن المكتبة لديها أكثر من 2 مليون إصدار فى كافة التخصصات، وأهم الإصدارات فى كافة التخصصات متاحة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت.
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