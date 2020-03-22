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فن

مصطفى طايع يطرح "يامَّه وحشتيني" بمناسبة عيد الأم

الأحد 22/مارس/2020 - 01:02 ص
كليب يامه وحشتيني
كليب يامه وحشتيني
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محمد نحلة
طرح المطرب الشاب مصطفى طايع أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم بعنوان "يامه وحشتيني" عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات : محمود اسماعيل ، الحان تامر سعد .

وتقول كلمات الأغنية :

ومين قالك أنا نسيتك .. قوليلي إزاي طب أنساكي

دي ريحتك لسة جوة البيت .. وكل مافيًّا يهواكي

وصورتك لسة في الصالة .. وصوتك في المكان كله

وفاكر لما قولتيلي .. سنين العمر بيقلو

ماخدتش يومها أنا ف بالي .. ما كنت صعب أتصور

وكنتي قوليلي أخد بالي .. بإن الكون هيتغير

ويوميا وقبل ما أنام .. بشوفك واقفة قدامي

وبطمن وأروح في النوم .. وأشوفك تاني في منامي

ونفسي يامة أحكيلك .. علي اللي حصلي م الوحدة

بكون وسط الجموع والناس .. لكن بردو الحياة ساكتة

تعبت كتير أنا فبعدك .. وهونت عليكي تسيبيني

هعيش وهموت وأنا بحبك .. وأقول يامة وحشتيني
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