محافظ مطروح يتابع الالتزام بإغلاق المحال والمقاهي..صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عددا من الشوارع بمدينة مرسي مطروح للتاكد من الإلتزام بإغلاق المحلات والمقاهى والكافتيريات فى التوقيتات التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء من السابعة مساء الى السادسة صباحا.





وتفقد محافظ مطروح يرافقه اللواء وليد المعداوى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح شارع الاسكندرية وعمر المختار والمحروسه وشكرى القوتلى موجها باتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضد من يتقاعس عن تنفيذ القرار .





واوضح ان اتخاذ الدولة لهذه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره خاصة باماكن التجمعات حرصا على سلامة المواطنين والمجتمع.





كما تفقد المحافظ شارع المحروسة وجهود مجلس مدينة مرسى مطروح فى ازالة السوق العشوائى واعادة المظهر الحضارى الى الشارع مع التشديد بمنع عودة السوق العشوائى مرة اخرى والتزام الباعة الجائلين بالاماكن التى حددتها المحافظة بالاسواق الجديدة بمدخل المدينة وعلم الروم، كذلك تم التاكيد على استمرار تطهير ورش الشارع بعد ازالة السوق العشوائى.



