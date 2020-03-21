AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسار إجباري: نقدم حفلات أونلاين لحث المواطنين على البقاء في المنزل

السبت 21/مارس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال أيمن مسعود أحد أعضاء فريق "مسار إجباري"، انه يجب ان يتكاتف الجميع خلال الفترة الحالية من اجل مواجهة الظروف القاسية التي يمر بها العالم، لافتا إلى ان الفرقة أطلقت حفلة اون لاين بالأمس لتوعية المواطنين وحثهم على الجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع مسعود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"المشكلة الحقيقة هي ان هناك الكثير من المواطنين الذين ينكرون ولا يصدقون وجود فيروس كورونا من الاساس، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المواطنين لا يلتزمون بالجلوس في المنزل.

وأشار إلى ان الفرقة ستخصص حفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 73 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhayahalyoum%2Fvideos%2F806067696553303%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير: الدولة توفر 13 مليار جنيه لتأمين غير القادرين صحيًا..فيديو

الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا.. ورفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات.. فيديو

الصحة: سيتم الكشف على الحالات الموجودة فى مطار أسوان وبدر.. فيديو

خبير: مصر كانت بمأزق كبير قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى.. فيديو

هل يتم إجلاء المصريين من الصين بسبب "كورونا".. وزيرة الهجرة تجيب

مستشفى الصدر: الكورونا مش جديد وكان موجودا في السعودية.. فيديو

ترشيحاتنا

الهضبة الصغير.. عبدالله عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

ممرضات ترتدي أكياس قمامة بعد نفاد معدات الوقاية

قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة | تفاصيل

الصحة: 10 نصائح عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا

جهاز حماية المنافسة يحيل كبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة

وقف حركة القطارات لمواجهة انتشار كورونا بداية من الاثنين في المغرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور