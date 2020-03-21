مسار إجباري: نقدم حفلات أونلاين لحث المواطنين على البقاء في المنزل

قال أيمن مسعود أحد أعضاء فريق "مسار إجباري"، انه يجب ان يتكاتف الجميع خلال الفترة الحالية من اجل مواجهة الظروف القاسية التي يمر بها العالم، لافتا إلى ان الفرقة أطلقت حفلة اون لاين بالأمس لتوعية المواطنين وحثهم على الجلوس في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.





وتابع مسعود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"المشكلة الحقيقة هي ان هناك الكثير من المواطنين الذين ينكرون ولا يصدقون وجود فيروس كورونا من الاساس، مشيرا إلى ان هناك الكثير من المواطنين لا يلتزمون بالجلوس في المنزل.





وأشار إلى ان الفرقة ستخصص حفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 73 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





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