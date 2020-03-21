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أخبار العالم

جسر جوي من المساعدات الطبية الصينية للنمسا للحد من انتشار كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
قامت الصين اليوم بفتح جسر جوي من المساعدات الطبية للنمسا لمساندة الجهود الطبية في علاج انتشار فيروس كورونا في البلاد .
وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت أن الصين ردت المساعدات الطبية التى تلقتها من النمسا يوم ٢٢ فبراير الماضي بشكل مضاعف بعد استفحال المرض في أوروبا وتراجعه في الصين .

وقالت المصادر إن الجسر الجوي الصيني نقل الى النمسا كمية كبيرة من معدات الحماية مثل الأقنعة والقفازات والتي أصبحت شحيحة في مستشفيات النمسا بسبب زيادة الاصابات بالفيروس القاتل.

وقالت وسائل إعلام نمساوية مساء اليوم إن ما سمي بدبلوماسية الكمامات طبقت بنجاح بين الصين والنمسا حيث أرسلت بكين اليوم 130 طنًا من معدات الحماية الى فيينا .
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