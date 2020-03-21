جسر جوي من المساعدات الطبية الصينية للنمسا للحد من انتشار كورونا

قامت الصين اليوم بفتح جسر جوي من المساعدات الطبية للنمسا لمساندة الجهود الطبية في علاج انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت أن الصين ردت المساعدات الطبية التى تلقتها من النمسا يوم ٢٢ فبراير الماضي بشكل مضاعف بعد استفحال المرض في أوروبا وتراجعه في الصين .





وقالت المصادر إن الجسر الجوي الصيني نقل الى النمسا كمية كبيرة من معدات الحماية مثل الأقنعة والقفازات والتي أصبحت شحيحة في مستشفيات النمسا بسبب زيادة الاصابات بالفيروس القاتل.



