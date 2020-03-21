محافظ المنيا يحرر محضرًا لصاحب صيدلية تبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر

حرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مخالفة لإحدى الصيدليات لعدم وجود صيدلي، ووجود مستحضرات طبية مجهولة المصدر.





جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد عارف، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا، خلال جولة مفاجئة أجراها "القاضي" مساء اليوم، بمدينة المنيا، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.