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منوعات

أمهات العالم.. نساء أنقذن البشرية من أخطار جسيمة

الأحد 22/مارس/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

للسيدات فضل كبير حول العالم سواء من خلال تربية أبنائهم  أو من خلال تقديمهم اكتشافات علمية أنقذت وأفادت العالم على مدار العقود الماضية.



وفي عيد الأم الذي نحتفل به 21 مارس من كل عام، نستعرض الأمهات والسيدات التي أثرت في العالم.


آن تسوكاموتو 


سجلت آن تسوكاموتو براءة اختراع طريقة عزل وفصل الخلايا الجذعية في عام 1991، ومنذ ذلك الحين أدت البحوث التي أنجزتها إلى تطورات عظيمة في مجال فهم عمل جهاز الدوران لدى مرضى السرطان، وهي تطورات قد تؤدي في نهاية المطاف الى ابتكار علاج لهذا المرض.



وتجري آن تسوكاموتو حاليا أبحاثا إضافية في نمو الخلايا الجذعية، وشاركت في تسجيل براءات اختراع سبعة اختراعات أخرى.



ستيفاني كفوليك


اخترعت الكيماوية كفوليك مادة الكيفلار، وهي نسيج خفيف الوزن يستخدم في الستر المقاومة للاطلاقات النارية.



ومنذ نجاحها في تطوير هذه المادة في عام 1965، أنقذ الكيفلار الذي تبلغ متانته خمس أضعاف متانة الفولاذ حياة العديد من البشر وتستخدمه الملايين يوميا.



ويوجد الكيفلار في العديد من المنتجات منها القفازات المنزلية والهواتف المنقولة والطائرات والجسور المعلقة.


اري فان بريتان براون


كانت ماري فان بريتان براون تعمل ممرضة، وكانت كثيرا ما تبقى في بيتها لوحدها مما دفعها الى التفكير في ابتكار يجعلها أكثر أمانا في مسكنها.


طورت ماري فان بريتان براون بمعية زوجها ألبرت أول نظام للأمن المنزلي ردا على ارتفاع معدلات الجريمة وضعف أداء الشرطة في ستينيات القرن الماضي.


كان النظام الذي ابتكرته ماري فان بريتان براون معقدا بعض الشيء، إذ كان يشتمل على آلة تصوير تعمل بمحرك يرفعها ويخفضها حول باب بيتها الأمامي للتعرف على وجود أي شخص يحاول اقتحام البيت.


وكان النظام يشتمل ايضا على شاشة في غرفة نومها يبث الصور التي تلتقطها آلة التصوير و زر للإنذار.



أولجا جونزاليز سانابريا


تعبر بطارية النيكل والهيدروجين طويلة العمر التي تزود المحطة الفضائية الدولية بالطاقة من الابتكارات المهمة حقا.


تمكنت الدكتورة اولجا جونزاليز سانابريا، المنحدرة من بورتو ريكو، من تطوير تقنية ساهمت في إنتاج هذه البطاريات في ثمانينيات القرن الماضي. وتعمل أولجا الآن مديرة لقسم الهندسة في مركز غلين للأبحاث التابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).


الدكتورة شيرلي آن جاكسون


الدكتورة شيرلي آن جاكسون عالمة أمريكية متخصصة في الفيزياء النظرية، كانت بحوثها التي أجرتها منذ سبعينيات القرن الماضي مسؤولة عن ابتكار أنظمة التعرف على هوية المتكلم في المكالمات الهاتفية وهوية المنتظر على الخط الهاتفي أثناء إجراء مكالمة هاتفية أخرى.


كما مكنت ابتكاراتها في عالم الاتصالات الهاتفية آخرين لاختراع اجهزة الفاكس والأسلاك البصرية وخلايا إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية.


كانت جاكسون أول أمريكية سوداء تحصل على شهادة الدكتوراه من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (MIT)، كما كانت أول امريكية سوداء تدير جامعة بحثية ذات مستوى عال.


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