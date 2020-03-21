فيروس كورونا يغير معالم وسط البلد .. فيديو

لطالما تعودنا على اجواء وسط البلد وانتشار المقاهى والمواطنين بها طول اليوم واعتدنا على المبانى ذات الطراز القديم ولكن مع انتشار فيروس كورونا تغيرت معالمها.





وفى ظل انتشار فيروس كورونا فى مصر وتحركات الحكومه للحد من تفشيه؛ اصدرت قرارا باغلاق المقاهي والمطاعم والكافتيريات من الساعه ٧ مساء حتى الساعه ٦ صباحا.





القرار أثر على معالم وسط البلد واصبحت كمدينه خاليه من المواطنين.





ورصدت كاميرا صدى البلد اجواء وسط البلد مساء فى ظل عدم وجود المواطنين تنفيذا لقرار الحكومة بإغلاق الاماكن العامة والتنزهات.





وشهدت الفترة الأخيرة صدور عدة قرارات، أبرزها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتلاه عدة قرارات للحفاظ على السلامة العامة.





واتخذ مجلس الوزراء إجرءات احترازية، حي شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على إلغاء التجمعات الكبيرة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



