احميها وفرحها .. 4 هدايا لـ عيد الأم في زمن الكورونا

يحتفل العالم في الـ 21 من مارس في كل عام بـ عيد الأم ، ويقدم لها الأبناء بعض الهدايا المعنوية للتعبير عن الحب والتقدير.









هدايا عيد الأم في زمن الكورونا:





- أدوات التطهير مثل الكحول والكلور.





- أدوات التعقيم مثل الكمامة والقفازات الطبية.





- شراء الفاكهة والخضراوات التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.





- تقديم بعض الإرشادات الوقائية مثل شرب المياه، وممارسة الرياضة في المنزل، مع عدم لمس الفم والعين.