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مرأة

احميها وفرحها .. 4 هدايا لـ عيد الأم في زمن الكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 11:16 م
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
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حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في الـ 21 من مارس في كل عام بـ عيد الأم، ويقدم لها الأبناء بعض الهدايا المعنوية للتعبير عن الحب والتقدير.

وعيد الأم  هذا العام، يختلف عن سابقيه، في ظل وجود فيروس كورونا المستجد وتبدل حال البلاد، فأصبحت الهدايا تتسم بالاختلاف، حيث يمكن تقديم لها الهدايا التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هدايا عيد الأم في زمن الكورونا:

- أدوات التطهير مثل الكحول والكلور.

- أدوات التعقيم مثل الكمامة والقفازات الطبية.

- شراء الفاكهة والخضراوات التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.

- تقديم بعض الإرشادات الوقائية مثل شرب المياه، وممارسة الرياضة في المنزل، مع عدم لمس الفم والعين.
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