اخترعه مصريان | تفاصيل جهاز الوقاية من كورونا الجديد .. شاهد

في الوقت الذي يسعى فيه العالم لإيجاد عقار لفيروس كورونا المستجد ، تسعى العقلية المصرية أيضا في هذا الإطار من خلال المركز القومي للبحوث، وعلى عدة جوانب أخرى، حيث نجح شابان في اختراع جهاز للوقاية من فيروس كورونا من خلال العمل الذاتي.
المهندس طه تقى ومحمود عبد المنعم أبناء أسوان ، مصريان اخترعا جهازا جديدا للتعقيم والتطهير الذاتى دون اللمس أو الاحتكاك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
المهندس طه شرح لـ صدى البلد تفاصيل الجهاز، مشيرا إلى أنه يحتوى على تانك لتخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره.
كما يعمل الجهاز بطلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائى أسفل الجهاز يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدى إلى تنك أخر يتم تفريغه أولًا بأول.
يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التقى بالشابين ووجه بتبنى فكرة الإختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة تم تصنيعها ذاتيًا من خلال المعمل الطبى الخاص الذى يعمل به الشابين على المواقع الخدمية التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المترددين عليها ، علاوة على توزيع بنارات وبوسترات للتوعية سيتم طباعتها بالجهود الذاتية على الأماكن المتفرقة بالمحافظة.
وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى البنوك لإجراء تعقيم وتطهير لماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على إستعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية خلال الأسبوع الحالى لضمان عدم إنتقال عدوى فيروس كورونا فيما بينهم.