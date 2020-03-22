اخترعه مصريان | تفاصيل جهاز الوقاية من كورونا الجديد .. شاهد

في الوقت الذي يسعى فيه العالم لإيجاد عقار لفيروس كورونا المستجد ، تسعى العقلية المصرية أيضا في هذا الإطار من خلال المركز القومي للبحوث، وعلى عدة جوانب أخرى، حيث نجح شابان في اختراع جهاز للوقاية من فيروس كورونا من خلال العمل الذاتي.





المهندس طه شرح لـ صدى البلد تفاصيل الجهاز، مشيرا إلى أنه يحتوى على تانك لتخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره.









كما يعمل الجهاز بطلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائى أسفل الجهاز يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدى إلى تنك أخر يتم تفريغه أولًا بأول.









يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التقى بالشابين ووجه بتبنى فكرة الإختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة تم تصنيعها ذاتيًا من خلال المعمل الطبى الخاص الذى يعمل به الشابين على المواقع الخدمية التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المترددين عليها ، علاوة على توزيع بنارات وبوسترات للتوعية سيتم طباعتها بالجهود الذاتية على الأماكن المتفرقة بالمحافظة.







