AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي جمال يحث الشعب على البقاء في المنزل.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان رامي جمال فيديو جديدًا عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يحث فيه إلى عدم الخروج إلى الشوارع واتباع العزل المنزلي.

وكتبت مُعلقة على الفيديو: #خليك في البيت خليك قد المسئولية.

ونال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى: انت صح وياريت الناس تسمع الكلام ده، عاش ربنا يكرمك على الوعي اللي بتوعية للناس ده, بحبك اوي.

وكانت آخر أعمال الفنان رامي جمال اغنية "سقف"، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر:  توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبلة: احمد العيادي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تخطي سقف 4 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.. تفاصيل

رامي جمال يتجاوز 6 ملايين مشاهدة بـ سقف.. فيديو

شاهد.. أحمد فهمي يشعل السوشيال ميديا بغنائه سقف

رامي جمال: بحترم ألبوماتي السابقة.. لكن دي البداية اللي حلمت بيها

رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في الفيوم.. 5 مارس

إحنا شعب معدنه بيظهر وقت الشدة.. رامي جمال يناشد المواطنين اتباع إجراءات الوقاية

ترشيحاتنا

قرار جديد بتخفيض أسعار الفائدة | تفاصيل

اجتماع مع إدارة الأهلي.. فايلر يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

الصحة العالمية: 23 ألف إصابة بـ كورونا في شرق المتوسط.. وهذا ترتيب مصر

أزمة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة.. تعرف عليها

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

أوبر تعلق خدماتها في السعودية حتي إشعار آخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح