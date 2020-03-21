رامي جمال يحث الشعب على البقاء في المنزل.. فيديو

نشر الفنان رامي جمال فيديو جديدًا عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يحث فيه إلى عدم الخروج إلى الشوارع واتباع العزل المنزلي.





وكتبت مُعلقة على الفيديو: #خليك في البيت خليك قد المسئولية.





ونال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى: انت صح وياريت الناس تسمع الكلام ده، عاش ربنا يكرمك على الوعي اللي ب توعية للناس ده, بحبك اوي.





وكانت آخر أعمال الفنان رامي جمال اغنية "سقف"، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر: توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبلة: احمد العيادي



