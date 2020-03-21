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توك شو

أستاذ مناعة تحذر من مخاطر استخدام دواء الملاريا لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 10:58 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، إن دواء الملاريا يقوم بتغيير وظيفة الخلايا المصابة، ويغير وظيفية الخلية ويقضي على فيروس كورونا .

وأضافت دينا سليمان  في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  دواء الملاريا يغير وظيفة الخلايا المناعة ولا انصح باستخدامه في علاج فيروس كورونا ".

وتابعت دينا سليمان:"  الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا  وكبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة وضعف عمل الجهاز المناعي هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ".

ولفتت دينا سليمان إلى انه في أول أيام الإصابة يظل الفيروس متواجدا في الحلق  ويمكن أن نقضي عليه بشرب المشروبات الساخنة ، ويتسبب فيروس كورونا  في تعب عام في الجسم والصداع".

واكملت دينا سليمان:" أي فرد يصاب بدور برد وكحة  يتواصل مع الطبيب  ويقوم بعزل نفسه في المنزل لحين الذهاب إلى المستشفى".

وتابعت دينا سليمان:"  يجب تعقيم المسطحات والمفروشات بالكحول والكلور، ويجب تعريض المفروشات والملابس للشمس لأن الشمس تقضي على الفيروسات".
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