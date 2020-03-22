بعد مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط قروض الإسكان .. خبراء: تدعم الاقتصاد القومي وتؤكد قوة الجهاز المصرفي

مسئول بـ المركزي: دعم العملاء غير المنتظمين بسداد قروض التمويل العقاري لمدة 6 أشهر

خبير: تأجيل أقساط الوحدات السكنية من البنوك يدعم الاقتصاد

أستاذ بجامعة القاهرة: تأجيل أقساط الوحدات السكنية من البنوك يستهدف تحريك الاقتصاد

ثمن خبراء الاقتصاد والبنوك من توجه البنك المركزي المصري في إطلاق مبادرة لدعم العملاء من سداد أقساط قروض الإسكان الشخصي لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير او فوائد بنكية.

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، إن هناك إجراءات يقوم بها البنك من منطلق دعمه للمجتمع وتقليل الأعباء على المواطنين من عملاء الجهاز المصرفي في ظل الأجواء التي تشهدها البلاد جراء تداعيات فيروس كورونا على المستوى العالمي.





أوضح المسئول لــ"صدي البلد" أن مبادرته الخاصة بإعفاء المواطنين من عملاء البنوك لمدة 6 شهور بدأت في 16 من الشهر الجاري؛ من سداد أقساط القروض بدون غرامات تأخير أو فوائد؛ وخصوصا قروض الإسكان الشخصي بما في ذلك التمويل العقاري.





قال إن عمليات تسوية القسط الشهري بالنسبة لقروض التمويل العقاري او والإسكان الشخصي تتم تلقائيا عن طريق الخصم من الراتب الشهري للعميل وبالتالي فإن عمليات السداد تتم دوريا، ولكن في حالة تأخر العميل في الأوقات العادية عن سداد القسط في موعده يتم دفع غرامة تأخير.





ذكر المسئول أن بعد إصدار التعليمات الجديدة من البنك المركزي، فإنه في حال تأخر راتب العميل أو سداده للقسط شهريا؛ فإنه يتم تأجيل عملية السداد أو احتساب غرامة التأخير حال عدم انتظامه للقسط الشهري لمدة 6 شهور.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي، أصدر تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية على عملاء البنوك من الشركات والأفراد بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية بغرض الإسكان الشخصي لمدة 6 شهور.

قال خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء البنوك، اليوم، إنه خلال تلك الفترة لن يتم تطبيق أي عوائد أو غرامات تأخير اضافية عن السداد.





أرجع خطاب "عامر" المؤرخ في 16 مارس الجاري، ذلك إلى إجراءات البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومتابعة تطورات السوق المصرفي.

وقالت الدكتورة ماجد شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعفاء المواطنين والشركات من اعباء قروض الاسكان و كذلك القروض الاخري، يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، نظرا لتأثر دخول الأشخاص الطبيعية والاعتبارية من تداعيات فيروس كورونا القاتل.





ذكرت "شلبي" في تصريحات خاصة لـصدي البلد أن ذلك القرار يعد ملائما لما يحدث علي الساحة العالمية مؤكدة ان الجهاز المصرفي يثبت دوما انه يتدخل في الاوقات المناسبة لانقاذ الاقتصاد وتقليل الأعباء علي العملاء .





اشارت الي ان تأجيل سداد الأقساط من شأنه السماح للشركات العاملة في قطاع الاسكان والمقاولات أن تفي بالتزاماتها بدون تغريمها خصوصا وان فترة التأخير هي خارجة عن ظروفها .





واضافت أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تساعد أصحاب الدخول الموسمية وغير المنتظمة من عدم زيادة الأعباء عليهم وتغريهم جراء عدم الالتزام في السداد بالمواعيد المعروفة والمتفق عليها، موضحة أن الإجراءات تساعد على احتواء الأزمة الراهنة و تؤكد قوة الجهاز المصرفي.

وثمن الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، من اجراءات الجهاز المصرفي في تخفيف الأعباء عن عملاء البنوك من خلال تأجيل سداد أقساط القروض الخاصة بالتجزئة المصرفية و الاسكان الشخصي لمدة 6 شهور بدون غرامات تأخير.





قال "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن تلك الإجراءات تساعد في دعم الاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا المستحدث، مشيرا إلي تلك المبادرات تعكس توجه الجهاز المصرفي لمواكبة مستجدات الساحة العالمية و انعكاساتها للمواطنين.





أوضح " أبوزيد" أن ارجاء الاقساط علي الوحدات السكنية المدعومة من المواطنين يقلل الأعباء على المستفيدين من تلك الوحدات، موضحا أن الإنتاج قد تأثر بسبب تلك الاحداث العالمية.