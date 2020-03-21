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محافظ أسوان: لا أعمل بمفردي وكل الجهات تؤدي دورها كمنظومة واحدة.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 10:56 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
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إبراهيم القادري
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، إنه مع بداية تنفيذ قرار رئيس الوزراء كان هناك بعض المعوقات وقمنا ببذل مجهود كبير جدا حتي نقوم باقناع الناس وذلك لأن إحساس المسؤولية لم يكن كاملا.


وأضاف أشرف عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن هذا جعلنا نضطر أن نكون متواجدين في الشوارع وان نقوم بتقسيم أنفسنا في علي جميع المراكز والمدن لتنفيذ القرار ومتابعته على أرض الواقع.


وأوضح أشرف عطية ، أن اليوم الأول لتنفيذ القرار قمنا بتحرير العديد من المخالفات ولكن اليوم تم تنفيذ القرارات على اكمل وجه.



وتابع أشرف عطية ،:أنني أطمئن أهالينا وكل قيادات المحافظة ونوابهم في الشارع بتطبيق قرارات الحكومة فالالتزام ممتاز من جميع المواطنين .

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