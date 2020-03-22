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تعليم

للوقاية من كورونا.. مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يعلن دفع المصروفات بهذه الطريقة

الأحد 22/مارس/2020 - 01:06 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن طريقة دفع المصروفات الدراسية من خلال ماكينة فوري، وذلك تسهيلا على الطلاب في ظل صعوبة الذهاب إلى الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن على الطلاب الراغبين في التسجيل الدخول على الموقع وإتباع التعليمات لإنشاء كود خاص، للدفع من خلال أي ماكينة فوري قريبة منكم.

وأشار مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أن التسجيل يكون عبر موقع المركز على الإنترنت، ودخول البيانات والرقم الخاص بالطالب، ثم تحديد المقررات الدراسية، وسوف يخرج كود للذهاب به إلى ماكينة فوري للدفع به، والاحتفاظ بوصل الدفع.

الجدير بالذكر انه يمكن للطلاب الدخول على بوابة التعليم الالكترونى عبر الرابط : https://modmag2020.blogspot.com/p/blog-page_17.html?m=1
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