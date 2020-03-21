بسبب كورونا.. الثقافة السورية توقف العمل بشكل نهائي في جميع إداراتها

أعلنت وزارة الثقافة السورية، عن إيقاف العمل في الإدارة المركزية ومديريات الثقافة في جميع المحافظات والجهات التابعة لها اعتبارًا من يوم غد وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.





وبينت الوزارة في بيانها أن الجهات التابعة لها هي المديرية العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون ومكتبة الأسد والهيئة العامة للكتاب والمؤسسة العامة للسينما والمعاهد العليا في الوزارة وهيئة الموسوعة العربية.





وأشار البيان إلى أنه تم تكليف مديريات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بإعداد جداول مناوبة للعاملين في الأعمال الإدارية والمالية والقانونية والذين تقتضي ضرورة عملهم وتلبية طلبات المواطنين استمرارهم بالعمل.



