AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بسبب كورونا.. الثقافة السورية توقف العمل بشكل نهائي في جميع إداراتها

السبت 21/مارس/2020 - 11:17 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أعلنت وزارة الثقافة السورية، عن إيقاف العمل في الإدارة المركزية ومديريات الثقافة في جميع المحافظات والجهات التابعة لها اعتبارًا من يوم غد وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وبينت الوزارة في بيانها أن الجهات التابعة لها هي المديرية العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون ومكتبة الأسد والهيئة العامة للكتاب والمؤسسة العامة للسينما والمعاهد العليا في الوزارة وهيئة الموسوعة العربية.

وأشار البيان إلى أنه تم تكليف مديريات التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بإعداد جداول مناوبة للعاملين في الأعمال الإدارية والمالية والقانونية والذين تقتضي ضرورة عملهم وتلبية طلبات المواطنين استمرارهم بالعمل.

ويلتزم معاونو الوزير ومديرو الإدارات ومديرو التنمية الإدارية ورؤساء أقسام الجاهزية والحرس وعمال التنظيف والتعقيم بالدوام جزئيًا بالتناوب فيما بينهم وفق مقتضيات مصلحة العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار ونواب وزير الاتصالات

السيسي يستعرض تطورات تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات

الشباب والرياضة تشدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

تشديد الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الشبابية والرياضية للوقاية من فيروس كورونا

تخفيض ساعات العمل وأعداد العاملين بنسبة 50 % في الشرقية

ترشيحاتنا

بعدما كشفت حملها.. خناقة بين رواد انستجرام وريهام حجاج بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

وفاة الفنان أمين سامي .. وجار تحديد موعد الجنازة

مدافع الزمالك السابق يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. ولماذا انتقل الى القلعة البيضاء

الهضبة الصغير.. عبدالله عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

جامعة الأزهر: تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لـ 30 مايو

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح