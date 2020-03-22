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تكنولوجيا

3 خطوات مهمة لحمايتك أثناء العمل من المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 04:01 ص
لحمايتك أثناء العمل
لحمايتك أثناء العمل من المنزل.. 3 خطوات مهمة عليك اتباعها
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ندى على
مع تفشى فيروس كورونا في معظم دول العالم ، أقرت الشركات وأصحاب الأعمال ممارسة العمل من المنزل حفاظا على العاملين والموظفين. وبعدما أثبتت بعد المسافة الاجتماعية بين العاملين فاعليتها بتقليلها من عدد الإصابات. أصبح الاعتماد الآن على استخدام شبكة الإنترنت بشكل رئيسي لممارسة العمل من المنزل. 

ويعد العمل من المنزل وسيلة سهلة لاصطياد الهاكز وقراصنة الإنترنت أجهزة الكمبيوتر المنزلية واللابتوب، وذلك لعدم تمتعها بعوامل حماية كافية، مثل الموجودة في جهات العمل.

وذكرت صحيفة USA Today الاحتياطات الواجب اتباعها عند العمل من المنزل

1- احترس من المكالمات الهاتفية من الأشخاص الذين تعرفهم.

يستطيع العديد من الأشخاص معرفة أو التحقق من أي بريد إلكتروني أو رسائل نصية تطلب معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو تفاصيل حساب المستخدم، أما بالنسبة لانتحال شخصيات العملاء أوممثلين لشركات معينة، وطلب إرسال معلومات مهمة وأرقام حسابات بنكية وغيرها هو أمر غاية في الخطورة، حيث في هذه الأثناء سيتجنب الهاكرز الدخول لك من الإنترنت، وسيقومون بالدخول إليك عن طريق الهاتف. 

2- قم بالتحقق من إعدادات الواى فاى وشبكة الإنترنت 

يجب عليك حماية أجهزة الواي فاى والراوتر والقيام بالتحديث المستمر لها، لعدم اختراقك أثناء العمل، والتأثير عليك بشكل كبير وعدم استطاعك ممارسة عملك بشكل طبيعى. 

3- احذر ممن يراك 

إذا كنت تقوم بتسجيل الدخول إلى كمبيوتر العمل من المنزل، فيمكن لأي شخص في المكتب أو الشركة رؤية ما تقوم به ما لم تتخذ خطوات إضافية، ويجب عليك القيام بتأمين إعدادات النظام وتشفير كلمات السر التى تستخدمها، والتأكيد من تأمين كل أجهزتك حتى لا يستطيع أحد أن يخترق حساب عملك ويقوم بتدمير كل ما قمت بفعله. 
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