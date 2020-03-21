كيرلس ثروت رشدي يكتب: عن عيد الأم

سُئِلت في يوم من الأيام عن غاية يستحيل إدراكها فقلت لهم أن أجد اُمً مثلُها ؛ وكأن الله العظيم في خلقه يشعر بما تئن به قلوبنا فأراد أن يرفع عنا فخلق لنا قلبًا يستشعر ما في نفوسنا حين نصرخ ونستغيث بدون أن تنطق شفاهنا؛ ولو نطق لساني في وصف أمي لتلعثم لساني في حلقي من كثرة ما فاض به عن الذكر ؛ وكأن اليوم شاء أن يأتي ليعبر عن ما في القلوب لتخرج مشاعر صادقة عجزت الأيام ان تظهرها في كلمات.

أما الذين أمهاتهم عند فاحص القلوب أقول لهم إفرحوا لأن الله شاعر بكم وهو خير مُوصل ما بداخلكم لأمهاتكم فالله ﻻ ينساكم وهو يشعر بما تلتهب به قلوبكم ؛ ينظر إليكم بعين الإله المُحب ويضع فيكم سلامهُ فأمهاتنا هي أُمهاتكم وأنتم إخوة لنا.

أكتب أيضًا إليكم يا أمهاتنا الذين اختارهم الله أن نكون نحن أبنائهم بالمحبة والوئام وأما إذا أردتم أن تعلموا لماذا لم يرد الله أن تكونوا من ذوي البنوة الجسدية فقد يكون ذلك من أجل مشيئة لنوال بركة تجربة من عنده.

وأعظم بتجارب الله !

لأن الوقوع في يد الله خير من الوقوع في يد إنسان فأنتم قوم مُختَارين ولكم بركة أعظم و ما يجب أن تُيقنوه أن مقاصد الله العظيم في خلقه ﻻ يعلمها أحدُ غيرهِ.