اليوم.. البنك الأهلي يطلق شهادة بعائد 15%

يطلق البنك الاهلي المصري اليوم شهادة ادخارية جديدة تعد هي الأعلى في القطاع المصرفي بسعر العائد للشهادة الجديدة 15% سنويا.

قال البنك في تقرير صادر عنه إنه من المقرر صرف العائد شهريًا لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق اعلى مستويات الاستفادة لهم.

وتتاح الشهادات وكذلك كافة الأوعية الادخارية للبنك الاهلي المصري بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية.

وأكد البنك على ان كافة تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي والذي يدعو البنك عملائه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك حرصا على سلامتهم بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات