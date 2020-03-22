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أصل الحكاية

الأكبر فى القارة.. جنوب أفريقيا الأعلى اقتصادا والأكثر تجمعا للسكان

الأحد 22/مارس/2020 - 01:33 ص
قارة افريقيا
قارة افريقيا
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ميـــس رضــا
 دولة تقع في أقصى جنوب أفريقيا وتقع في الطرف الجنوبي للقارة ويحدها كل من ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق وسوازيلاند، هى دولة جمهورية جنوب أفريقيا والتى يعد اقتصادها ضمن أكبر الاقتصاديات فى الدول الأفريقية.

 جنوب أفريقيا هى الأكبر فى كل شئ داخل أفريقيا فهى تمتلك أحدث بنية تحتية وأكبر  عدد سكان من ذوي أصول أوروبية في أفريقيا، وأكبر تجمع سكاني هندي خارج آسيا، وأكبر مجتمع ملون "ذوي البشرة السوداء" في أفريقيا، مما يجعلها من أكثر الدول تنوعًا في السكان في القارة الأفريقية.

كانت بداية جنوب افريقيا في القرن الثاني الميلادي حين وصلها المزارعون الناطقون بلغة البانتو من الشمال وهم الذين يعتبرون أجداد السكان السود الحاليين في جنوب أفريقيا.

أنشأت بريطانيا مستعمرة ناتال فى جنوب أفريقيا عام 1852 واستمرت بريطانيا فى ضم باقى المدن إليها مثل جمهوريتي الترانسفال وأورانج الحرة إلا أنه في عام 1907 منحت بريطانيا " البوير" حكمًا ذاتيًا مع قصر حق الانتخاب علي البيض فقط.

بعد انتخاب الحزب الوطني البويري للحكم "حزب البيض" في عام 1948 ، لم ترى افريقيا اى بصيص للنور حيث أخذ هذا الحزب تطبيق سياسة التفرقة العنصرية بشكل رسمي حيث لم يكن مسموحًا للسود بالعمل إلا في أعمال محددة ومنعوا من حق الانتخاب وحق الملكية إضافة إلى انعدام المساواة بينهم وبين البيض في تقاضي الأجور إضافة إلي عزلهم في المساكن وأماكن العمل والمدارس.

سلكت الحكومة البيضاء سياسة عزل الأفارقة السود في مناطق خاصة بهم، إلى أن أصدرت هيئة الأمم المتحدة عدة قرارات لمقاطعة اتحاد جنوب أفريقيا في سنة 1962 والسنوات التالية لها استنكارًا لهذه السياسة، كما قاطعت دول العالم الثالث اتحاد جنوب أفريقيا، إلى أن تم إعلان الجمهورية فى ٣١ مايو ١٩٦١.
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